Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером возможен густой туман.

Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

13 февраля в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером на некоторых территориях возможны дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 13 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что довольно благоприятно для метеочувствительных людей.