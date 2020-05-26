Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

27 мая в районах преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых горных районах возможен град. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью будет 6-11, днем 15-20 градусов тепла.