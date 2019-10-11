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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами ожидаются переменные осадки.  

Северо-западный ветер днем местами усилится. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 20-23 градуса тепла, в Баку ночью будет 16-18, днем 20-22 градуса тепла. 

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в течение дня местами будут грозы, ожидаются дожди. 

На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в высокогорьях есть вероятность мокрого снега. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-19, днем 22-27  градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 12-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 октября на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей. 

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