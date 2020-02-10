​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем местами возможен снег.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным южным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-4 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 11 февраля в основном пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых южных районах возможен снег. В отдельных местах возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 1-6 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 февраля на Абшеронском полуострове временами усиливающийся северный ветер во второй половине дня перейдет в умеренный южный ветер, ожидается дискомфорт относительно холодной погоды, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.