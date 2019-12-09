Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается туман, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, вечером есть вероятность дождя. Умеренный северо-западный ветер во вторую половину дня перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в отдельных восточных районах возможны дожди. Местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове насыщенный кислородом воздух положительно скажется на состоянии метеочувствительных людей.