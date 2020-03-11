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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

© pexels

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Местами ожидается туман. Скорость западного ветра временами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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