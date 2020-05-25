© Report https://report.az/storage/news/c4609af886c6ab14368637682ce758f1/0d1e4627-38f7-4dec-ab88-a4d38687499c_292.jpg

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-16, днем 21-26 градусов тепла, ночью в Баку будет 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

26 мая в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью в некоторых горных территориях возможны грозы, переменные осадки, есть вероятность града. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 10-15 градусов тепла.