Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 8 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые стихнут к полудню.

Днем северо-западный ветер перейдет в юго-восточный. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-14, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и вечером на отдельных горных территориях возможны грозы, дождь, град. Ночью и утром будет туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.