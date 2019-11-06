Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Repor в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В некоторых местах будет слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.