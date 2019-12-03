Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером местами будут дожди, в горных и предгорных территориях ожидается снег, местами туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове на смену временами усиливающемуся юго-западному ветру придет северо-западный ветер, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.