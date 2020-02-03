Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет во временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 755 мм до 749 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди, возможен снег. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 4-5 февраля на фоне снижения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается южный ветер, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.