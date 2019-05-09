Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, изморось, к вечеру ожидается дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки, местами ливень. Возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.