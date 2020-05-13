Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 14 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Скорость умеренного северо-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-15, днем 18-21 градус тепла. В Баку ночью будет 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 14 мая на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся умеренный северный ветер, что может вызвать у большинства людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана местами будут грозы, временами ожидаются дожди. В горных районах есть вероятность града. Днем в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 4-9, днем 13-18 градусов тепла.