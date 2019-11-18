Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром возможна изморось.

Прогнозируется северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, в горных территориях - мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-17 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые 19 ноября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей, чрезмерная влажность может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

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