Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью в некоторых частях полуострова возможны грозы. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 26-31 градус тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 756 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 50-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана на отдельных территориях будут грозы. В горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, ливни, есть вероятность града. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 18-23 градуса тепла.