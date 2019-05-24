Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 25 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Вечером в некоторых местах будет туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

25 мая в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 16-21 градус тепла.