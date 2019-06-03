Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Прогнозируется юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать юго-западный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать юго-западный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

4 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, есть вероятность гроз и града. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 15-20, днем 23-28 градусов тепла.