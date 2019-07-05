Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 6 июля в Баку и на Абшеронком полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью будет 21-23, gündüz 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных и южных пляжах Абшеронского полуострова будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако, ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможны грозы, град. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 17-22 градуса тепла.