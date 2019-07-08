Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 40-50%.

На северных и южных пляжах будет преобладать умеренный северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шыхово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях возможны ливень, град. Скорость восточного ветра днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9 июля слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.