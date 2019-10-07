Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем немного стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-18, днем 20-23 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная составит 70-80%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются грозы и дожди. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 6-11, днем 13-18 градусов тепла.