Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Умеренный северный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 15 июня преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможны грозы, град. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Отметим, что 15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения.