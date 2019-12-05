Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 6 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм, ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в Лянкярано-Астаринской зоне временами возможны дожди, в горных территориях - снег. На отдельных участках прогнозируется туман, западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 6 декабря на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.