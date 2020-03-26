Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, днем северо-восточный ветер перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.