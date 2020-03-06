Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, ночью в Баку 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.