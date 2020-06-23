Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 24 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Ночью и утром местами прогнозируется туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 31-36 градусов тепла, а Баку ночью будет 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм до 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 22-23 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 24 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.