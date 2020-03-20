Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

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21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами возможны туман и иcморось. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 21-22 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. В некоторых восточных районах интенсивные осадки. Местами будет туман. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.