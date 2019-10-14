Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром и вечером местами будет слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днемz 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемый 15 октября на Абшеронском полуострове умеренный юго-западный ветер днем временами усилится, что может вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.