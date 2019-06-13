Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-40%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет также преобладать временами усиливающийся северный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 14 июня преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. Местами осадки примут интенсивный характер, вероятны грозы и град. Западный ветер на отдельных территориях усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.