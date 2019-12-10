Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман, есть вероятность дождя.

Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 11 декабря будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.