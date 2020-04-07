Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег, днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. На отдельных участках будет туман, ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорных территориях 8-12 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.