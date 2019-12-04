Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, переменные осадки, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер во вторую половину дня немного стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер. На некоторых территориях ожидается туман, временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5 декабря на Абшеронском полуострове на фоне усиливающегося северо-западного ветра ожидается понижение температуры воздуха и высокая влажность, что может вызвать у большинства метеочувствительных людей чувство дискомфорта.