Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, на отдельных территориях возможны осадки.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 27-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, то здесь умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 8 августа преимущественно пройдет без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ночью и вечером есть вероятность града, возможны осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, ожидается град. Скорость восточного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, превосходство 8-9 августа на Абшеронском полуострове умеренного ветра и комфортный температурный режим будут благоприятны для метеочувствительных людей.