Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие два дня на Большом и Малом Кавказе местами ожидаются дожди.

Осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность гроз и града. Временами усиливающийся западный ветер 12 августа перейдет в восточный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 30-35, в горных районах 20-25 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе будет преимущественно без осадков, однако 11 августа в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы и град. Скорость северо-восточного ветра 11 августа временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 30-34 градуса тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Временами усиливающийся западный ветер 12 августа перейдет в восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном пройдет без осадков. 11 августа скорость западного ветра усилится, 12 августа западный ветер перейдет в восточный. Максимальная температура воздуха составит 33-38 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня осадки в основном не ожидаются. Северо-восточный ветер 11 августа перейдет в сильный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 27-30, местами 34 градуса тепла.