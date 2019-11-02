Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, временами пасмурно, местами возможны дожди, днем преимущественно без осадков.

Сильный северо-западный сменится умеренным северо-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 8-10, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. Ночью и утром в некоторых восточных районах осадки могут принять интенсивный характер. Ночью в большинстве районов преимущественно без осадков. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6, днем 7-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются ветер и осадки, что в основном будет неблагоприятного для метеочувствительных людей.