Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Местами на полуострове ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются переменные осадки. На некоторых территориях местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.