Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны, 9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23°, днем 26-31° тепла, в Баку ночью ожидается 21-23°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северный ветер. Температура морской воды составит 20-21° тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23° тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8-9 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, днем в некоторых горных районах ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24°, днем 33-38° тепла, в горах ночью будет 11-16°, днем 21-26° тепла.