​Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня кратковременные осадки. Ветер северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, на Сахиле и Шихово - 23-24 градуса тепла.

28 июня в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, местами осадки примут интенсивный характер, возможен град. Днем в большинстве районов без осадков, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.