Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами будет туман, прогнозируется слабая изморось, юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью будет 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность днем и ночью составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что сравнительно благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами прогнозируются осадки, в горах возможен снег. Ночью и утром местами туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.