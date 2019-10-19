Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 20 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается туман, изморось.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В течение для будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана 20 октября в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди. В отдельных местах вероятны интенсивные осадки. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью будет 6-11, днем 13-18 градусов тепла.