Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Однако со второй половины дня 19 октября возможны грозы, переменные осадки.

Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 20-25, в горных районах 13-18 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе местами будут грозы, возможны осадки. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-25, в горных районах 15-19 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 19 октября и 20 октября в некоторых местах возможны грозы, переменные осадки. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 22-26 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером 19 октября и 20 октября местами будут грозы, ожидаются дожди. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном осадки не ожидаются. Однако, вечером 19 октября и 20 октября в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером 19 октября и 20 октября ночью и утром местами возможны дожди. Будет преобладать умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит 21-24 градуса тепла.