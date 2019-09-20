Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозы, временами дожди.

На отдельных территориях есть вероятность интенсивных осадков, в высокогорных районах ожидается мокрый снег, снег. Будет преобладать западный ветер, временами с усилениями. В предгорных районах температура воздуха составит 22-27, в горных районах 13-18 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе временами ожидаются дожди, грозы. На отдельных территориях осадки перейдут в ливень. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 26-31, в горных районах 19-24 градуса тепла.

В Гянджа-Газахской зоне в основном пройдет без осадков, однако вечером 21 сентября ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать западный ветер, скорость которого временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков, однако с вечера 21 до полудня 22 сентября возможны грозы, временами осадки. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможен град. Будет преобладать западный ветер, днем временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром 22 сентября местами возможны грозы, временами дожди. 22 сентября западный ветер сменится восточным. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.

В столице с утра 21-го по утро 22-го сентября будет преобладать сильный северный ветер, днем 22 сентября будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Вечером 21 сентября, ночью и утром 22 сентября местами есть вероятность дождей. Максимальная температура воздуха составит ночью 14-16, днем 19-23 градуса тепла.