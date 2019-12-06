Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 8 декабря в некоторых местах ожидаются дожди, снег.

На отдельных территориях будет туман. Ночью температура воздуха составит 0-3, днем 5-7 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе ожидаются переменные осадки, в горных территориях будет снег. Утром в горах ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-6 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 8 декабря местами возможны дожди. Утром на отдельных территориях ожидается туман. Ночью будет 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером 8 декабря есть вероятность дождя. Утром в некоторых местах есть туман. Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью 8 декабря и утром местами возможны дожди, в горных территориях снег. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горных территориях ночью 5-7 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако, 8 декабря ближе к вечеру есть вероятность дождя. Утром ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 10-13 градусов тепла.