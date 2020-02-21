Прогноз погоды в Азербайджане на выходные

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Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, в восточных районах изморось. Ожидается умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе временами ожидаются дожди, 23 февраля преимущественно пройдет без осадков. Утром в горах будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 2-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Прогнозируется умеренный западный ветер. Ночью будет 2-6, днем 8-13 градусов тепла.

В низменных районах завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ночью 22 февраля в некоторых восточных районах ожидается изморось. Утром местами будет туман. Ожидается умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. На некоторых территориях будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В столице - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Ожидается юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-13 градусов тепла.