Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Ночью и днем местами будет туман.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла.
В Лянкярано-Астаринском регионе осадки не ожидаются. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман, изморось. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-3, днем 5-8 градусов тепла.
В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла.
В низменных районах в основном осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-14 градусов тепла.
В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горных территориях 6-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.
В столице страны - Баку прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман.
Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла.
Samirə AbdullayevaАвтор новости