Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Ночью и днем местами будет туман.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе осадки не ожидаются. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман, изморось. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-3, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В низменных районах в основном осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горных территориях 6-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

В столице страны - Баку прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла.