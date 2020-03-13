Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки, местами снег. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе ночью 14 марта и утром 15 марта местами ожидаются дожди. Утром в горах будет туман. Прогнозируется северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 4-6, днем 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне местами ожидаются осадки, 15 марта преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. 14 марта скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

В центральных низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако 14 марта в некоторых западных районах возможны осадки. В некоторых местах будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого 14 марта временами усилится. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ожидаются переменные осадки. Ночью и утром в горных территориях есть вероятность снега. Временами прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер, скорость которого 14 марта временами усилится. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

В столице - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный южный ветер, который 15 марта перейдет в северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 14-17 градусов тепла.