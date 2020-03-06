Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Утром и ночью будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне осадки в основном не ожидаются. Утром в горах прогнозируется туман. Ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадки в основном не ожидаются. Местами будет туман. Ожидается восточный ветер.Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 14-19 градусов тепла.

В столице - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 10-14 градусов тепла.