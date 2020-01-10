Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки, местами снег, 12 января осадки в основном не ожидаются. На отдельных территориях будет туман. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков. Однако, ночью 11 января и утром в отдельных местах будет туман. Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью будет 0-3, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

В низменных районах в основном осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, изморось. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром 11 января в горных территориях ожидается снег. На отдельных территориях будет туман. Ночью температура воздуха составит 1-6, в горных территориях 8-11 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В столице - Баку временами возможны дожди, 12 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северный ветер, который 12 января перейдет в южный ветер. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 6-10 градусов тепла.