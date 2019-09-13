Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и вечером на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозы, временами дожди.

На отдельных территориях есть вероятность интенсивных осадков. Будет преобладать восточный ветер. 15 сентября западный ветер временами усилится. В предгорных районах температура воздуха составит 22-26, в горных районах 10-15 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе временами ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки перейдут в ливень, есть вероятность гроз. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-24, в горных районах 13-17 градусов тепла.

В Гянджа-Газахской зоне в основном пройдет без осадков, однако вечером 15 сентября ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать восточный ветер, 15 сентября скорость западного ветра временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 22-26 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 15 сентября возможны грозы, временами осадки. Будет преобладать восточный ветер, 15 сентября западный ветер временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 15 сентября возможны грозы, временами дожди. Будет преобладать восточный ветер. 15 сентября скорость западного ветра временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 24-29 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако, утром на отдельных территориях есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 24-27 градусов тепла.