Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.

Утром на некоторых территориях ожидается слабый туман. Температура воздуха в предгорных районах составит 16-21, в горных районах 13-18 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков, утром в горах возможен туман. Максимальная температура воздуха составит 16-21, в горных районах 15-19 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет слабый туман. Максимальная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла.

В Нахчыванской АР осадки в основном не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 16-21 градус тепла.

В столице страны - Баку преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер. Днем температура воздуха составит 17-21 градус тепла.