Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе местами будут грозы, ожидаются переменные осадки.

Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 17-22, в горных районах 12-16 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе местами ожидаются грозы, переменные осадки. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 18-23, в горных районах 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Ожидается восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-24 градуса тепла.

В Нахчыванской АР осадки в основном не ожидаются. Однако вечером в некоторых местах есть вероятность гроз и дождей. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман. Прогнозируется северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 19-22 градуса тепла.